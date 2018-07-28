В Москве на выходные закроют участок Филевской линии метро

В Москве в субботу и воскресенье, 28 и 29 июля, не будет движения поездов на наземном участке Филевской линии Московского метрополитена между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Об этом говорится в сообщении Московского метрополитена.

«В ближайшие выходные, 28 и 29 июля 2018 года, будет временно прекращено движение поездов на участке Филевской линии от станции «Киевская» до станции «Кунцевская». Ограничения вводятся в связи с проведением капитального ремонта станций и путевой инфраструктуры», — говорится в сообщении.

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Станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская» будут закрыты для пассажиров.

Уточняется, что в обычном режиме линия заработает 30 июля в 5.30.