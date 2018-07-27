В Нижнем Новгороде пропал журналист «Аргументов и фактов» Сергей Грачев. Об этом сообщается на сайте издания.

По данным газеты, Грачев пропал во время командировки в Нижнем Новгороде.

Как отмечается, последний раз Грачева видели выходящим из гостиницы «Шератон» 21 июля.

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При этом по факту исчезновения журналиста Грачева было возбужденно уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде убили журналиста.

Как отмечалось, по факту смерти журналиста Дениса Суворова в Нижнем Новгороде было возбуждено уголовное дело.