Генсек ОБСЕ призвал предоставить миссии доступ на Украину
Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер призвал предоставить миссии доступ на всю территорию Украины. Об этом сообщает в твиттере организации.
По его словам, специальной мониторинговой миссии ОБСЕ необходимо предоставить доступ на всю территорию Украины.
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Он также добавил, что данный доступ должен быть безопасным и беспрепятственным.
Ранее СМИ сообщили, что представители ЕС планируют обсудить с Украиной вопросы возможного участия в работах по восстановлению Донбасса, а также перспективы программы социально-экономического развития.