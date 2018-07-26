Автор законопроекта о визовых центрах рассказал о его возможном перевнесении

Один из авторов закона о визовых центрах, член Совета Федерации Олег Морозов заявил, что в нынешнем виде инициатива может не дойти до первого чтения. Об этом сенатор рассказал «Газете.Ru».

Законопроект об обязательной аккредитации визовых центров был внесен сенаторами Олегом Морозовым и Константином Косачевым в июле. По мнению Морозова, необходимо в сентябре провести «нулевое» чтение документа, то есть обсудить его с экспертным сообществом.

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«На первое чтение внесем только такой вариант, который не допускает, а напротив упрощает получение виз и поощряет туризм», — отметил сенатор.

При этом Морозов не исключил варианта, что законопроект будет перевнесен до первого чтения в измененном виде, «если будут основания и консолидированная позиция».

Ранее в РСТ предупредили, что после введения аккредитации деятельность всех визовых центров в России может оказаться под угрозой.