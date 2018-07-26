ФСБ пришла с обысками к «президенту СССР»

Сотрудники ФСБ провели обыск в квартире жителя Зеленограда Сергея Тараскина, в 2010 году объявившего себя «временно исполняющим обязанности президента СССР». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, обыск прошел в рамках расследования дела об экстремизме. При этом сам Тараскин был опрошен в качестве свидетеля.

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«Сотрудники ФСБ провели обыски в квартире Тараскина, изъяты аудио- и видеоматериалы о деятельности организации «СССР», уставные документы, печати, типографская продукция», — подчеркнул источник.

Ранее сообщалось, что лидера секты Андрея Попова, известного как «бог Кузя», приговорили к пяти годам колонии.