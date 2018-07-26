Суд арестовал экс-замглавы МЧС Шлякова

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца бывшего первого замглавы МЧС генерал-полковника Сергея Шлякова, сообщает РИА «Новости».

Также были арестованы два сообщника Шлякова. По данным следствия, они предлагали бывшему помощнику главы МЧС Юрию Удалову должность и.о. губернатора Ярославской области и получили от него деньги.

Реклама

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Шлякова меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 сентября», — заявила судья.

Ранее стало известно, что Шлякову предъявили обвинения в мошенничестве. Сам генерал не признает вину, по словам его адвоката, он стал «случайной жертвой преступления».