Министр сельского хозяйства Парагвая погиб в авиакатастрофе

Министр сельского хозяйства и животноводства Парагвая Луис Гнейтинг погиб в результате авиакатастрофы, передает РИА «Новости» заявление администратора местного аэропорта Рубен Агилар.

По его словам, в самолете также находились заместитель министра Висенте Рамирес, чиновник ведомства Луис Чароти и пилот Херардо Лопес. Все они погибли.

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«Самолет полностью разрушен, следов выживших нет. Он полностью под водой, и спасательные работы проводятся специалистами», — сказал Агилар.

Отмечается, что причиной инцидента могли стать проблемы технического характера.

Легкий двухмоторный самолет Baron BE58 перестал выходить на связь после вылета из города Айолас. Он должен был приземлиться в аэропорту столицы Парагвая Асунсьона, однако так и не прибыл в пункт назначения.