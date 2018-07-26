Экс-замглавы МЧС Шлякову предъявили обвинения в мошенничестве

Адвокат Руслан Коблев, представляющий интересы бывшего первого замглавы МЧС России генерал-полковника Сергея Шлякова, заявил, что его подзащитный не признает себя виновным в мошенничестве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как писала газета «Коммерсантъ», следствие считает Шлякова участником крупной аферы, в которой он и его подельники предлагали экс-чиновнику должность губернатора Ярославской области, а затем обманули его.

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Отмечается, что в настоящее время Шлякову грозит до 10 лет колонии по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

«Он (Шляков. — Газета. Ru) не признает вину. Мы надеемся, что следствие разберется, он сам является случайной жертвой преступления», — заявил Коблев.

Ранее замглавы управления собственной безопасности СК полковник Александр Ламонов получил пять лет колонии по делу о взятке.