AP: у посольства США в Пекине произошел взрыв

В Пекине произошел взрыв около здания американского посольства. Об этом на сообщает The Associated Press со ссылкой на очевидцев.

Согласно фотографиям в соцсетях, на месте происшествия виден дым, а также полицейские машины, которые окружили здание посольства в северо-восточной части города.

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Правоохранительные органы пока не предоставили комментарий в связи с произошедшим. В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента.

Ранее власти Черногории рассказали о брошенной гранате в здание посольства США. Как отмечается, неизвестный мужчина бросил взрывное устройство в здание посольства США в Подгорице.