AP: у посольства США в Пекине произошел взрыв
В Пекине произошел взрыв около здания американского посольства. Об этом на сообщает The Associated Press со ссылкой на очевидцев.
Согласно фотографиям в соцсетях, на месте происшествия виден дым, а также полицейские машины, которые окружили здание посольства в северо-восточной части города.
Реклама
Правоохранительные органы пока не предоставили комментарий в связи с произошедшим. В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента.
Ранее власти Черногории рассказали о брошенной гранате в здание посольства США. Как отмечается, неизвестный мужчина бросил взрывное устройство в здание посольства США в Подгорице.