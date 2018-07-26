В Москве в четверг ожидается до +27°С

В Москве в четверг, 26 июля, ожидается до +27°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +25 до +27°С.

Днем ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/c. Давление 750 мм ртутного столба.

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С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что циклон, центр которого расположился над Украиной, надвигается на столичный регион. Синоптики подчеркивали, что в регионе ожидается усиление ветра, а максимальная температура воздуха составит +22°С.

Согласно другим прогнозам, в Москву к выходным вернется жара.