Кадыров прокомментировал принятый закон о родном языке в школе

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграме прокомментировал принятый Госдумой закон о родном языке в школе.

Кадыров отметил, что ознакомился с документом.

«Вижу, что желающему изучать родной язык и любящему его не чинятся никакие препятствия. Истинный патриот своего народа, своего родного края никогда не откажется от языка своих предков и родителей», — написал Кадыров.

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Он также отметил, что тот, кто не владеет родным языком, «обесценивается в глазах собеседников».

Говоря о чеченском языке, Кадров добавил, что «теперь станет известно, кто же действительно чеченец».

Глава Чечни добавил, что «считал бы самым большим и несмываемым позором для себя и детей» отказ от чеченского языка.

25 июля Государственная Дума в окончательной редакции приняла поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации», касающиеся изучения родных языков, а также образования на родном языке.

Согласно закону, родители смогут добровольно выбирать язык, который их ребенок будет изучать в школе, а также родной язык в качестве языка обучения, если в образовательном учреждении существует такая возможность.