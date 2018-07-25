Суд не стал арестовывать самого высокопоставленного фигуранта дела о пытках в колонии

Следственному комитету не хватило материалов для ареста четвертого фигуранта дела о пытках в ярославской колонии №1, передает РИА «Новости»

Речь идет о заместителе начальника Иване Калашникове, самом высокопоставленном фигуранте дела о пытках осужденного. Суд дал следствию дополнительное время на сбор доказательств.

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«Суд постановил продлить срок задержания Калашникова на 72 часа, до 28 июля. За это время следствие должно собрать более убедительные доказательства. Представленные доказательства причастности Калашникова к преступлению показались судье недостаточно убедительными», — сказала пресс-секретарь областного суда Наталия Сарбунова.

До этого в СИЗО отправились три других фигуранта: заместитель начальника оперативного отдела колонии Сергей Ефремов, старший инспектор Максим Яблоков и младший инспектор Сергей Драчев.

Ефремов, Яблоков и Драчев признали свою причастность к преступлению.