Набравший 400 баллов за ЕГЭ выпускник получил еще 100 за экзамен в МГУ

Школьник из Москвы, который набрал 400 баллов по четырем предметам на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), получил еще 100 за дополнительное вступительное испытание в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Руслан Салимгареев стал первым учеником, который получил по 100 баллов сразу по четырем экзаменам. Высший балл он получил за ЕГЭ по математике, русскому языку, химии и биологии. После этого выпускник сообщил, что собирается поступать в МГУ и МФТИ.

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Позднее стало известно, что москвич получил высшую отметку и на дополнительном вступительном испытании в МГУ. Таким образом, общая сумма его баллов как абитуриента МГУ составила 500.

Ранее сообщалось, что количество учеников, получивших стобалльные результаты за ЕГЭ за последние годы резко возросло.