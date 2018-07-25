В результате взрывов в Лиме пострадали 20 человек

В результате двух выстрелов в больнице столицы Перу Лимы ранены 20 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел в районе Сан-Исидра.

«В клинике произошло два взрыва: один — на парковке, второй — в лаборатории», — заявил представитель полиции Гастон Родригес.

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Он отметил, что к этому могут быть причастны два человека, находящиеся в больнице в критическом состоянии. Изначально полиция рассматривала как основную версию взрыв газа, однако позднее были найдены рюкзак и пряжка, которая могла удерживать взрывное устройство.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в аэропорту столицы Афганистана погибли 14 человек.