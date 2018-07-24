Росстат допустил увеличение численности россиян до 157 млн

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) предположила, что через 18 лет население России вырастет до 157 млн человек. Такой вывод следует из данных, опубликованных на сайте службы.

Увеличение числа жителей России является оптимистичным сценарием. Согласно среднему варианту прогноза, население страны к 2036 году, наоборот, уменьшится до 145 млн человек.

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В конце прошлого года оптимистический сценарий Росстата предполагал, что к 2036 году население России составит 154 млн человек, тогда как средний вариант прогноза допускал, что в стране будут жить 147 млн человек.

В начале нынешнего года Росстат сообщил, что в России резко снизилась рождаемость.