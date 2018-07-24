Посольство: граждане России не пострадали при пожарах в Греции

В посольстве России в Афинах заявили, что, по предварительным данным, среди погибших и пострадавших в лесных пожарах нет россиян, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» советник посольства Владимира Майстренко.

Лесные пожары охватили юго-восточную область Греции Аттику, расположенную неподалеку от Афин. Из-за ветра огонь перекинулся на жилые дома в районах, расположенных к северо-востоку и западу от столицы страны.

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Пожарным пока не удается взять ситуацию под контроль, из-за чего греческие власти приняли решение ввести чрезвычайное положение в некоторых населенных пунктах.

По последним данным, в результате лесных пожаров в Греции пострадали 156 человек, из которых не менее 16 — дети.

Ранее сообщалось, что число погибших в пожарах неподалеку от Афин возросло до 50, также есть данные о пропавших без вести.