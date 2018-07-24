В Канаде неизвестный решил атаковать солдата почетного караула

В Оттаве неизвестный мужчина, который был вооружен ножом, попытался совершить нападение на военнослужащего почетного караула у здания парламента Канады. Об этом пишет The National Post.

Как отмечается, инцидент произошел примерно в 10.15 (17.15 мск) во время смены караула. После попытки нападения злоумышленник был задержан.

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По данным министерства национальной обороны Канады, в результате произошедшего никто не пострадал.

«Благодаря быстрой реакции наших солдат, Королевской канадской конной полиции и парламентских охранных служб потенциальная угроза была выявлена и нейтрализована», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что в канадском городе Торонто женщина, вооруженная ножом, по неизвестной причине атаковала пассажиров автобуса.