Главы Южной Осетии и Сирии заключили договор о дружбе и сотрудничестве

Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад и его южноосетинский коллега Анатолий Бибилов во время официальной встречи в Дамаске подписали договор о дружбе и сотрудничестве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента.

«В договоре о дружбе и сотрудничестве говорится, что документ... разработан «исходя из взаимного стремления к развитию двусторонних отношений и сотрудничеству в различных сферах», — сообщили в президентской пресс-службе.

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Отмечается, что он должен укрепить дружественные отношения на основе равенства партнеров. Также говорится, что он отвечает «коренным» интересам государств. Согласно документу, сотрудничество между Сирией и Южной Осетией будет происходить в области торговли, экономики, науки, образования, культуры и спорта.

Ранее сообщалось, что Сирия установила дипломатические отношения с Южной Осетией.