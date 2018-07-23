Замглавы ФСИН обвинил избитого заключенного в нарушениях и провокациях

Заместитель руководителя ФСИН Анатолий Рудый заявил, что заключенный Евгений Макаров, видео с пытками которого ранее опубликовали СМИ, провоцировал сотрудников ярославской колонии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Рудый рассказал, что Макаров совершил 136 нарушений во время отбывания срока в колонии и пытался спровоцировать сотрудников исправительного учреждения. При этом он посчитал, что сотрудники ярославской колонии не должны были избивать заключенного.

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«Мы вынуждены констатировать, что наши сотрудники не справились со своими обязанностями полностью. Наши сотрудники не провели документирование и не дали правовую оценку», — заключил Рудый.

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин в свою очередь отметил, что видел ролик с пытками заключенного год назад, но на нем был представлен «отрезок, а не полная картина».

Ранее сообщалось о задержании шести сотрудников ярославской колонии после сообщений о пытках