ФПА попросила обеспечить безопасность адвоката, сообщившей о пытках в колонии Ярославля

Федеральная палата адвокатов (ФПА) обратится в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет (СК) и МВД России, чтобы защитить интересы адвоката Ирины Бирюковой, которая передала СМИ видео о пытках в колонии Ярославля. Об этом сообщается на сайте палаты.

«Исполнительный вице-президент ФПА России Андрей Сучков отметил, что палата незамедлительно обратится в полномочные органы с просьбой реализовать требования закона об обеспечении безопасности адвоката [Бирюковой] и членов ее семьи», — говорится на сайте ФПА.

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В палате отметили, что об угрозах Бирюковой ей стала от собственных источников в ярославской колонии.

Ранее сообщалось, что СК проверяет сообщение Бирюковой об угрозах после видео о пытках в колонии Ярославля. Сама адвокат покинула страну.