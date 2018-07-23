В Барнауле суд вынес приговор сотруднице детсада после отравления детей крысиным ядом

Бывшую сотрудницу барнаульского детского сада, в котором дети отравились крысиным ядом, приговорили к двум годам условно, сообщает официальный сайт Следственного управления СК России по Алтайскому краю.

По имеющейся информации, женщину признали виновной в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные в отношении работ и услуг для детей младше шести лет.

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Следствие установило, что, работая в 2017 году помощницей воспитателя, женщина обнаружила следы грызунов и решила самостоятельно от них избавиться. Она насыпала под кровати крысиную отраву, которую нашли четырехлетние дети и решили ее попробовать. Двух воспитанников детского сада госпитализировали с отравлением.

В пресс-службе сообщили, что суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с лишением права заниматься воспитательной и образовательной деятельностью в дошкольных и школьных образовательных учреждениях сроком на два года.

Ранее стало известно, что на Ставрополье из-за отравления крысиным ядом один человек погиб и еще шесть пострадали.