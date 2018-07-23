В результате стрельбы в Торонто ранены 13 человек, один погиб

В результате стрельба в Торонто погиб один человек и 13 пострадали, сообщает CBC News.

Все пострадавшие доставлены в больницы, полиция подтвердила, что среди них молодая девушка находится в критическом состоянии.

Стрелок погиб после перестрелки с полицейскими. Среди офицеров никто не пострадал.

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По словам представителя полиции Марка Ругаша, в настоящее время преждевременно связывать инцидент со стрельбой с терроризмом.

Ранее сообщалось о девяти пострадавших.

В Торонто 23 июля произошла стрельба, очевидцы заявляли, что слышали от 15 до 20 выстрелов. Также ранее сообщалось, что в результате стрельбы в мормонской церкви в США один человек погиб и один пострадал.