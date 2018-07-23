Ведущий Fox News взял интервью у Путина и поехал отдыхать в Россию

Ведущий телеканала Fox News Крис Уоллес, который взял интервью у президента России Владимира Путина, взял отпуск и вместе с женой посетил Москву и Санкт-Петербург. Об этом сам журналист заявил The New York Times.

«У меня были некоторые сомнения. Но я подумал: почему бы и нет?» — заявил Уоллес изданию.

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По словам ведущего, его несколько раз узнали на улице, однако поездка прошла «без каких-либо проблем».

Уоллес также рассказал, что добивался возможности взять интервью у российского президента несколько месяцев. В Кремле одобрили проведение беседы, когда был согласован саммит с президентом США Дональдом Трампом. Единственным условием Москвы была публикация интервью в полном объеме.

Ранее стало известно, что интервью Путина с Уоллесом посмотрели около 3,1 млн американцев.