В Ярославской колонии проводят поголовный опрос заключенных

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин сообщил о том, что в Ярославской колонии №1 проводят поголовный опрос заключенных в связи с публикацией видеозаписи жесткого избиения в заведении, передает РИА «Новости».

«Там работают сотрудники прокуратуры. Проводят опрос осужденных, причем такой… поголовный, то есть все должны быть опрошены. И уже большинство были опрошены в середине дня», — сказал Бабуркин.

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По его словам, «опрос проводится серьезно, ответственно». В частности, заключенные рассказали, по словам Бабуркина, что на них не оказывается давления.

В областной прокуратуре отказались комментировать ход проверки.

Ранее сообщалось, что в Ярославской колонии отстранили от работы сотрудников из-за видео с пытками.