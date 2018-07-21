В США застрелили кардиолога Джорджа Буша-старшего

В городе Хьюстон штата Техас неизвестный застрелил доктора Марка Хауснехта, врача-кардиолога бывшего президента США Джорджа Буша-старшего. Об этом сообщает местный телеканал Khou 11 со ссылкой на больницу.

Отмечается, что доктор был застрелен утром в пятницу, 20 июля. В него стрелял мужчина на мотоцикле около детской больницы. Врача с пулевыми ранениями доставили в больницу, где он впоследствии скончался. По данным телеканала, правоохранительные органы все еще разыскивают подозреваемого.

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Представитель Буша Джим Макграт разместил в своем твиттере заявление в котором бывший президент выражает соболезнования друзьям, родственникам и семье погибшего.

Ранее сообщалось, что Джордж Буш-старший снова госпитализирован.