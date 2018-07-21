Челябинский суд арестовал замглавы Минэкономики региона

Центральный районный суд Челябинска вынес постановление о двухмесячном аресте первого заместителя министра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ходатайство старшего следователя УФС России по Челябинской области удовлетворить и избрать Бахаеву меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 19 сентября 2018 года», — сказал судья.

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Он отметил, что данное решение может быть оспорено в областном суде.

По версии обвинения, Бахаев похитил 3,8 млн руб.

Обвинение настаивает на аресте, так как подозреваемый имеет заграничный паспорт и регулярно выезжает за рубеж. Также в суде посчитали, что он обладает достаточными связями и может оказать давление на свидетелей.

Ранее сообщалось, что суд арестовал директора департамента аудита госконтрактов Минобороны.