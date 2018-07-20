В Турции за связь с ИГ арестовали дочь чеченского экс-главы УФМС

В столице Турции Стамбуле полиция арестовала Седу Дудуркаеву, дочь экс-главы УФМС Чеченской республики Асу Дудуркаева и жену одного из главарей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Об этом пишет турецкая газета Vatan.

По данным издания, Дудуркаева оказалась в числе пяти задержанных за связи с ИГ в ходе антитеррористического рейда. Ее мужем издание называет «военного министра» ИГ Абу Умара Шишани. Двое задержанных, предположительно, являются сыновьями Шишани.

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Отец Седы Асу Дудуркаев в 2013 году лишился своего поста из-за того, что его дочь, как заявлял глава Чечни Рамзан Кадыров, оказалась «в рядах ваххабитов и бандитов, проливающих кровь мирных граждан, взрывающих исламские святыни в Сирии».

Ранее сообщалось, что Кадыров называл и другие причины, способствовавшие отставке Асу Дудуркаева с поста главы УФМС Чечни.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.