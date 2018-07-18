В Киркуке произошла серия взрывов

В иракском Киркуке в результате трех мощных взрывов один человек погиб и еще 13 пострадали. Об этом сообщает Rudaw.

По данным портала, первый взрыв произошел в центре города, второй на автомобильной магистрали, а третий около детской больницы.

Как отмечается, несколько пострадавших находятся в критическом состоянии.

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Ранее сообщалось, что в Каире возле аэропорта произошел взрыв.

Как отмечалось, взорвался резервуар с топливом. Власти Египта прекратили навигацию в аэропорту.