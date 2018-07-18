Пятнадцать туалетов с привязкой к «Тройке» появились в московском метро

В Московском метрополитене на крупных станциях появились 15 туалетов, работающих по карте «Тройка», заявил на брифрнге заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в рамках Московского урбанистического форума, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, в открытом конкурсе выиграла компания, которая вызвалась «в жестких технических требованиях», которые были даны, поставить эти туалеты.

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«Их не так много пока, 15 штук, поэтому работать они будут с привязкой карты «Тройка», услуга платная, потому что это делала частная компания», — сказал Ликсутов, отметив, что цена будет доступной.

Выбор был сделан в пользу наиболее загруженных станций с пересадками.

Если в ходе первого этапа окажется, что «это востребовано и удобно», то власти модумают над тем, чтобы дальше продолжать эту программу.