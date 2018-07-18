В Якутии шаманы будут тушить пожары обрядом «кормления огня»

В республике Саха (Якутия) к тушению лесных пожаров привлекут шаманов, которые будут бороться с огнем магическими ритуалами. Об этом сообщает ИА «Панорама» со ссылкой на главу ГУ МЧС по республике Саха Павла Гарина.

По словам Гарина, шаманов с наилучшей статистикой тушения пожаров официально трудоустроят в штат МЧС. Также он отметил, что от обычных способов борьбы с огнем пожарные отказываться не будут.

Реклама

«При этом, хочу отметить, что МЧС не собирается отказываться от традиционных способов борьбы с пожарами. Спасатели продолжат свои совместные вылеты с представителями духовенства РПЦ», — заявил Гарин.

Также глава якутского МЧС рассказал, каким образом шаманы будут бороться с лесными пожарами.

«У якутских шаманов есть обряд кормления огня, когда горящему пламени скармливают различную еду с целью задобрить живущее в нем божество. Этот ритуал поможет нам улучшить пожароопасную обстановку в регионе», — объяснил Гарин.

Он отметил, что повышению эффективности также будет способствовать появление в Якутии второго вертолета.

Ранее сообщалось, что бурятские шаманы поддержали молитвой сборную России по футболу.