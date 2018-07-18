Илон Маск извинился перед спасателем, которого назвал педофилом

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск принес извинения за то, что назвал педофилом дайвера из Великобритании Верна Ансворта, участвовавшего в спасении детей из пещеры в Таиланде. Об этом Маск написал в своем твиттере.

Миллиардер подчеркнул, что слова были произнесены в порыве злости как ответ на «ложные утверждения» Ансворта.

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«Так или иначе, его слова против меня не оправдывают моих действий против него, и за это я прошу прощения у мистера Ансворта и у компаний, которые я представляю в качестве лидера. Это моя и только моя вина», — написал Маск.

Отмечается, что ранее инвесторы Tesla в открытом письме призвали Маска извиниться перед британским дайвером.

Скандал разгорелся после того, как Илон Маск предложил помощь в спасении детей из таиландской пещеры с помощью мини-субмарины, созданной его компанией. Ансворт назвал изобретение «пиар-трюком», после чего миллиардер назвал спасателя «педофилом».

Ранее сообщалось, что Ансворт собирается подать в суд на Маска.