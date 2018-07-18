СМИ предупредили об операциях спецслужб России против стран Запада

Представители спецслужб России готовят операции, которые направлены на дестабилизацию политической обстановки в западных странах. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в разведках США, Британии и других стран.

По данным телеканала, российские спецслужбы не предпринимали никаких действий во время чемпионата мира по футболу в России. Отмечается, что это было необходимо, чтобы не привлекать лишнее внимание.

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Источники не смогли уточнить, какие именно операции готовят спецслужбы, однако считают, что они будут направлены на дестабилизацию политической обстановки.

Ранее член британского парламента от Консервативной партии Дамиан Коллинс заявил, что у России и других стран был доступ к украденным личным данным миллионов пользователей социальной сети Facebook.