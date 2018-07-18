Браудер назвал «смехотворными» обвинения России в спонсировании Клинтон

Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер заявил, что обвинения Генеральной прокуратуры России в переводе денег экс-кандидату в президенты США Хиллари Клинтон не соответствуют действительности. Об этом он написал в статье для журнала Time.

«Последние обвинения в том, что я выделил $400 млн Хиллари Клинтон настолько смехотворны и неправдивы, что похожи на галлюцинацию. Я никогда не делал политических пожертвований Хиллари Клинтон или какому-либо другому политическому кандидату», — написал Браудер.

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Ранее начальник Управления Генпрокуратуры России Александр Куренной заявлял, что преступная группа Браудера вывела из России деньги и акции на сумму $1,5 млрд., из них $400 тыс. были переведены на счета Демократической партии США. При этом он поправил «оговорку» президента России Владимира Путина, который заявлял о $400 млн.

Ранее в Генпрокуратуре рассказали, кого планируют допросить по делу Браудера.