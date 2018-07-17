Суд закрыл процесс по делу Дрыманова

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о проведении в закрытом режиме заседания по избранию меры пресечения бывшему главе ГСУ СК Москвы генералу Александру Дрыманову по делу о взятках, сообщает РИА «Новости».

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, провести судебное заседание в закрытом режиме», — заявила судья Елена Канева.

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Сам Дрыманов в суде отрицает причастность к получению взяток.

«Нет, вину не признаю», — сказал Дрыманов.

Ранее Дрыманов был доставлен в суд. Ему вменяются два эпизода взятки — в крупном и особо крупном размерах.

Следствие ходатайствует об аресте Дрыманова.

Генерала задержали вечером 16 июля, а утром 17 июля его посетил адвокат. Дрыманов был задержан в рамках расследования уголовного дела вора в законе Шакро Молодого.