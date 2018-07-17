Дрыманова доставили в суд

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Бывший глава управления Следственного Комитета по Москве генерал Александр Дрыманов доставлен в суд. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в суд поступили материалы об избрании меры пресечения в отношении генерала. Дрыманову вменяются два эпизода взятки — в крупном и особо крупном размерах.

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Следствие ходатайствует об аресте Александра Дрыманова.

«Следствие просто избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — заявила пресс-секретарь Лефортовского суда Екатерина Краснова.

Ранее источник сообщил, что генерал Дрыманов провел ночь в СИЗО. Генерала задержали вечером 16 июля, а утром 17 июля его посетил адвокат. Дрыманов был задержан в рамках расследования уголовного дела вора в законе Шакро Молодого.