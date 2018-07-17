Украинские СМИ сообщили о похищении людей турецкими спецслужбами

Двое граждан Турции были похищены на Украине и переправлены на родину. Об этом пишет «Страна.ua».

По данным источников издания, турецкий бизнесмен Салиха Зеги Игита, был задержан в ресторане «Али-Баба» в Одессе. Информация о задержании бизнесмена появилась и в турецких СМИ.

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Также был задержан в Николаеве и доставлен на родину турецкий блогер и журналист Юсуф Инан. Ему вменяют распространение дезинформации, порочащей турецкие власти.

При этом отмечается, что друзья похищенных рассказали, что судебных решений об их экстрадиции в Турцию не было.

Как пишет издание, Турция подозревает Игита и Инана в сотрудничестве с FETO, которая признана террористической организацией.