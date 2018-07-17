Власти Москвы намерены озеленять промзоны и создавать альпинарии в ходе реновации

Зеленые насаждения, утраченные из-за сноса домов в рамках программы реновации, в обновленных кварталах будут восстановлены. Их утрата также будет частично компенсирована за счёт озеленения промзон Москвы, рассказал «Газете.Ru» глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский в кулуарах Московского урбанистического форума.

«Речь идёт о создании новых зелёных насаждений на территории реорганизуемых промзон», — сказал Кульбачевский.

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По его словам, озеленение промзон, которые составляют до 20% «старой» Москвы, поможет увеличить количество и качество зелёных насаждений. В обновленных кварталах реновации будут использованы современные технологии озеленения.

«Будет применяться стилобатное озеленение, то есть «зелёные» крыши цокольных этажей, создание на них рекреационных зон, спортивных объектов, досуговых объектов, возможно и создание на них детских спортивных площадок. Также будет применяться вертикальное озеленение, альпинарии и рокарии», — указал руководитель Департамента.

Он также напомнил, что власти Москвы прогнозируют увеличение строительных отходов на 1-1,5 млн тонн в год из-за реновации. 90% будет утилизировано.

«После того, как дом сносится, происходит дробление железобетонных конструкций. Это может происходить как на площадке сноса, так и крупные части могут вывозиться на какой-то объект, где потом из них делаю либо щебень, либо песок, то есть вторичные строительные материалы. В этом смысле в Москве уже есть такие мощности, есть доступные нам технологии для утилизации, если количество отходов сноса будет возрастать. Но мы не прогнозируем значительного роста, потому что программа рассчитана на 25-30 лет. И тот объем, если его разделить на количество лет, получается увеличение отходов от сноса к 2020 году будет всего лишь на 1 млн тонн, это не так много, потому что в Москве уже сейчас строительных отходов около 20 млн тонн. Мы прогнозируем увеличение отходов на 1-1,5 млн тонн в год, то есть это всего около 5%, мы считаем, что мы с этим справимся», — подчеркнул Кульбачевский.

Власти Москвы анонсировали программу сноса пятиэтажек в феврале 2017 года, расходы оцениваются в 3,5 трлн рублей.