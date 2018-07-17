В Туве почти сто человек отравились курицей в кафе «Шаурма»

В республике Тува в инфекционную больницу с признаками острого кишечного отравления обратились 92 человека, 50 из которых были госпитализированы. В числе заболевших 17 детей, сообщает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.

Отмечается, что посетители закусочной обращались в больницу с признаками отравления с 12 по 17 июля. Анализы 12 больных показали наличие ДНК сальмонеллы. В настоящее время состояние всех пострадавших стабильное, «с положительной динамикой».

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По данным эпидемиологического расследования, все заболевшие посещали закусочную «Шаурма» на площади Арбата в городе Кызыле. Деятельность закусочной приостановлена, в Кызылский городской суд направили иски о закрытии заведения.

Также сообщается, что у одного из работников закусочной обнаружили ДНК инфекции шигеллы, бактерии которой являются возбудителями дизентерии. Кроме того, санитарные книжки смогли предоставить лишь два сотрудника из шести. Закусочная «Шаурма» на площади Арбат начала функционировать 25 июня 2018 года.

Ранее сообщалось, что после отравления 130 человек в бурятском кафе было возбуждено уголовное дело.