ЕСПЧ обязал Россию заплатить Pussy Riot около €50 тысяч

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу об акции в Храме Христа Спасителя, которую провели участницы группы Pussy Riot. Об этом говорится в решении суда, опубликованном на сайте.

Согласно информации суда, Мария Алехина и Надежда Толоконникова должны получить компенсацию по €16 тыс. Екатерина Самуцевич получит €5 тыс. Также участницам группы покроют судебные издержки, которые составили €11 760.

Мария Алехина, осужденная к двум годам колонии за панк-молебен в храме Христа Спасителя, получила возможность выйти на свободу благодаря президентской амнистии в честь 20-летия российской Конституции. Вторая участница панк-группы Надежда Толоконникова, также отбывавшая срок в колонии, была освобождена позднее.