Правительство образовало совет по проведению Десятилетия детства в России

Правительство России приняло решении об организации совета по проведению Десятилетия детства в стране. Данное постановление опубликовано на сайте кабмина.

«Образовать координационный совет при правительстве России по проведению в России Десятилетия детства», — говорится в опубликованном документе.

Реклама

Составители документа отметили, что основными задачами координационного совета станут обсуждение проблем и практики реализации мероприятий, которые будут проводиться в рамках Десятилетия детства. Также он будет заниматься организацией взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов, общественных объединений, научных и других организаций по реализации этих мероприятий.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев в рамках реализации программы Десятилетие детства поручил усовершенствовать профилактику детских суицидов.