В Москве в июне родились 22 Игоря и более 200 Артемов

В июне 2018 года в Москве родились 202 Артема и 22 Игоря, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на управление ЗАГС столицы.

Согласно данным ЗАГС, 202 ребенка назвали именем Артем. Также в июне родились 22 Игоря и 203 Александра. Также в Москве в июне родились 273 девочки по имени Александра.

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Управление ЗАГС Москвы не располагает информацией, в честь кого были названы эти дети.

Ранее СМИ сообщали, что после матчей с Саудовской Аравией и Египтом сразу несколько семей заявили о желании назвать родившихся детей в честь российских футболистов Артема Дзюбы, Игоря Акинфеева, Александра Самедова и других.

В июле сообщалось, что болельщик сборной России по футболу Олег Дзюба назвал своего сына Артемом в честь нападающего национальной команды