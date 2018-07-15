В Москве из-за пожара эвакуировали сауну

Из-за пожара, который произошел в сауне, которая находится в фитнес-центре на севере Москвы, были эвакуированы около 70 человек, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По адресу: ул. Вятская, д. 27, стр. 12, произошел пожар в сауне фитнес-центра «Мегаполис». Администрация эвакуировала около 70 человек до приезда пожарных», — сказал источник.

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В МЧС подтвердили выезд пожарных по данному адресу.

В свою очередь в пресс-службе МЧС России по столице Агентству «Москва» подтвердили выезд пожарных по указанному адресу. «Пожарно-спасательные подразделения выехали на заявку по данному адресу, проводится разведка», — сказал представитель МЧС.

Ранее сообщалось, что из-за задымления из ТЦ «Рио» в Москве эвакуировали 1,5 тысячи человек.