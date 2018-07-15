В Германии победителям лотереи достанутся места на кладбище

Власти немецкого города Берхтесгаден решили разыграть 200 мест на кладбище в лотерею, сообщает ZDF.

По имеющимся данным, в городе с населением 280 тыс. уже давно не хватает мест на кладбище, из-за чего просящим место захоронения нередко приходится отказывать. Заявки на участие в розыгрыше подали уже 280 жителей Берхтесгадена.

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Власти города заявили, что на кладбище освободилось 140 мест для погребения и еще 60 для надгробий кремированных, которые решили распределить по итогам лотереи.

«Мы хотели, чтобы процесс был настолько честным, насколько это возможно», — заявил глава муниципалитета Антон Курц.

Согласно имеющейся информации, обычная цена за место на кладбище Берхтесгадена варьируется от €490 до €760 (от $570 до $890).

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп разыгрывал в лотерею участие в ужине в честь его инаугурации.