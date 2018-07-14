Скотланд-Ярд: следствие по делу о «Новичке» продлится очень долго

Скотланд-Ярд сообщил о том, что на месте отравления граждан Британии веществом «Новичок» в Эймсбери были найдены более 400 вещественных доказательств, в связи с чем расследование по данному делу займет очень много времени.

«Не будет преувеличением сказать, что следственный процесс, связанный с этим делом и с расследованием инцидента в Солсбери, стал одним из самых комплексных и сложных, с которыми полиция Великобритании когда-либо сталкивалась», — заявил Нил Басу, руководитель антитеррористического отдела британской полиции.

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Он назвал работу, которая ведется по данному делу «чрезвычайно важной».

«Это трудоемкая и жизненно важная работа, которая, к сожалению, займет очень много времени, но я уверен, что общество понимает, почему это абсолютно необходимо», — добавил Басу.

Ранее сообщалось, что бутылочку из-под «Новичка» нашли в доме отравленного британца в Эймсбери.