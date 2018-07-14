Умер Петр Офицеров

Предприниматель Петр Офицеров, осужденный по делу «Кировлеса», скончался в возрасте 43 лет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Светлану Давыдову.

«Тринадцатого июля 2018 года ушел из жизни Петр Офицеров. О дате, времени, месте прощания семья Петра информирует всех сочувствующих позже», — написала адвокат в фейсбуке.

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Офицерова и Алексея Навального обвинили в заключении договора поставки с предприятием «Кировлес» на невыгодных для него условиях, после чего растратили переданные лесоматериалы стоимостью 16,1 млн руб.

После первого рассмотрения дела «Кировлеса» Офицеров получил четыре года колонии. Этот приговор был отменен Верховным судом после постановления ЕСПЧ. В ходе повторного рассмотрения дела Офицерову заменили реальный срок на условный.