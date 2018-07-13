В Ингушетии отчитались о выполнении указа Путина о продлении жизни

Премьер-министр Ингушетии Руслан Гагиев сообщил, что власти республики уже в 2018 году выполнили указ президента России Владимира Путина об увеличении продолжительности жизни до 78 лет, так как в регионе она составляет более 80 лет, передает РИА «Новости».

«Демографическая ситуация в регионе характеризуется высокой рождаемостью и продолжительностью жизни — 80,8 года. Таким образом, в Ингушетии уже к 2018 году обеспечено достижение национальной цели, установленной в «майском указе» президента России о повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет», — сказал Гагиев.

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По его словам, перед региональными властями стоит задача достижения остальных целей, поставленных в майских указах президента.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что потенциал жизни человека «по самым скромным оценкам» составляет 120 лет.