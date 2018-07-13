Дома у отравленного в Эймсбери нашли маленькую бутылочку с «Новичком»

Полиция Великобритании сообщила, что в доме пострадавшего от отравления в Эймсбери Чарли Роули в ходе обысков была обнаружена маленькая бутылочка из-под вещества «Новичок», передает Reuters.

«В среду, 11 июля, маленькая бутылочка была обнаружена во время обыска дома у Чарли Роули в Эймсбери», — говорится в сообщении, распространненом британскими полицейскими.

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По словам представителей правоохранительных органов Великобритании, ученые эксперты подтвердили, что вещество, которое находилось в бутылочке, является отравляющим веществом «Новичок».

Ранее сообщалось, что варившего мыло рядом с Солсбери британца допросили из-за русских документов.