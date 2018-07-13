Похищенного бизнесмена из Орла нашли и освободили

Владелец агрохолдинга «Орловская нива» Сергей Будагов, которого неизвестные похитили 10 июля, найден и освобожден. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Орловской области.

Обнаружить Будагова удалось в Тульской области в результате спецоперации, в которой участвовали следователи СК Орловской области, сотрудники МВД Орловской и Тульской области, а также управления ФСБ.

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При силовой поддержке сотрудников СОБР бизнесмен был освобожден. Его жизни и здоровью ничто не угрожает.

«Кроме того, задержаны лица, причастные к его похищению. Следственно-оперативная группа продолжает работать на месте, где злоумышленники удерживали Будагова», — уточняет управление СК.

Будагов был похищен утром 10 июля в Орле. Группа неизвестных остановила его автомобиль, после чего бизнесмен был увезен в неизвестном направлении.