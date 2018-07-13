Пропавший турист из Москвы найден мертвым в Домбае

Спасатели обнаружили тело пропавшего туриста из Москвы в поселке Домбай Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Накануне в ведомстве рассказали, что 53-летний турист из Москвы упал с обрыва вниз, где протекают две горные реки Аманауз и Домбай Елген.

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«Спасатели обследовали оба берега реки протяженностью 1 километр от места, где упал турист. По состоянию на 06.00 [по местному времени] спасатели нашли тело пропавшего туриста и передали сотрудникам полиции», — говорится в сообщении.

В поисках мужчины участвовали пятеро спасателей местного подразделения.