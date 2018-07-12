С подавшей на Трампа в суд порноактрисы сняли обвинения

Адвокат Майкл Авенатти, представляющий интересы американской порноактрисы Сторми Дэниелс (Стефани Клиффорд), которая утверждает, что она имела отношения с американским президентом Дональдом Трампом, заявил, что с его подзащитной сняли все обвинения. Об этом он написал в своем твиттере.

«Обвинения против Сторми Дэниелс были полностью сняты», — написал Авенатти.

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Он также опубликовал материалы дела, в которых говорится, что Дэниелс не нарушила закон, потому что не выступает в стриптиз-клубе регулярно.

Ранее сообщалось, что Сторми Дэниелс предъявили обвинения в связи с правонарушениями сексуального характера.